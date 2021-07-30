شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. المغربي محمد تندوف يتأهل لنهائى تصفيات 3000 متر موانع رغم سقوطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح العداء المغربى محمد تندوف في التأهل لنهائى صفيات 3000 متر موانع، على الرغم من سقوطه في المانع المائى، إلا أنه نهض سريعا وخطف بطاقة التأهل للمنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.

كما تأهل أحمد عبد الواحد "المصرى الأصل" بجانب زميله التونسي الأصل على زغلامي أصحاب الجنسية الإيطالية، إلى نهائي سباق 3000 م موانع رجال بعد حلوله ثالثاً في التصفية الثانية بواقع 8:12.71 دقيقة.

وفشل السباح يوسف رمضان في التأهل لنهائى سباق 100 متر فراشة بعدما احتل المركز السادس عشر والأخير بزمن قدره 52.27، الذى يضم 16 متسابقا في نصف النهائي منقسم على سباقين يتأهل أول 8 إلى النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تأهل السباح يوسف رمضان إلى نصف نهائي سباق 100 متر فراشة بعد التواجد في المركز 14 بالترتيب العام، خلال مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

وأنهى يوسف رمضان سباق 5 في تصفيات منافسات سباحة 100 متر فراشة في المركز الثاني بزمن قدره 51.67.