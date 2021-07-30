شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. السباح يوسف رمضان يحتل المركز الأخير ويودع سباق 100 متر فراشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل السباح يوسف رمضان في التأهل لنهائى سباق 100 متر فراشة بعدما احتل المركز السادس عشر والأخير بزمن قدره 52.27، الذى يضم 16 متسابقا في نصف النهائي منقسم على سباقين يتأهل أول 8 إلى النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تأهل السباح يوسف رمضان إلى نصف نهائي سباق 100 متر فراشة بعد التواجد في المركز 14 بالترتيب العام، خلال مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

وأنهى يوسف رمضان سباق 5 في تصفيات منافسات سباحة 100 متر فراشة في المركز الثاني بزمن قدره 51.67.

وتخوض السباحة المصرية فريدة عثمان، آخر منافستها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بمنافسات 50 متر حرة في تمام الساعة 12:38 من ظهر اليوم الجمعة، حيث تعد هذه المنافسات هي الفرصة الأخيرة للبطلة المصرية بالأولمبياد.

وودعت فريدة عثمان منافسات 100 متر سباحة حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما احتلت المركز الـ33 في الترتيب العام للتصفيات، حيث تتأهل أول 16 لاعبة فقط إلى نصف النهائي، بعدما أنهت فريدة عثمان سباق تصفيتها في 100 متر حرة في المركز الثالث بزمن قدره 55.74 ثانية.