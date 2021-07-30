شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة أسوان وموسيمانى يضع خطة المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراته ضد أسوان أمس الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري، ومن المنتظر أن يحدد برنامج التحضير لمباراته القادمة التى سيتم تحديدها بعد غد ، الأحد، بعدما تقرر أمس تأجيل مباريات الدوري على خلفية تأهل مصر لربع نهائي الأولمبياد المقامة حالياً بطوكيو ومن المقرر أن يحدد بيتسو موسيماني المدير الفني خطة التحضير لمباراته القادمة بالدوري ويبدأ في دراسة المنافس

فى سياق أخر، بدأ مسئولو النادي الأهلي في تحديد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز في بعض المراكز التي تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما مع بدء إدارة القلعة الحمراء مفاوضات رسمية مع عدد من اللاعبين في الوقت الحالي لحسم الأمور مع أنديتهم والحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين.

ومن أهم اللاعبين المحليين الذى يرغب الأهلي في التعاقد معهم هو كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار إلى إنبي، والذي نجحت إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء في حسم الصفقة بشكل رسمي مقابل 15 مليون جنيه بخلاف 3 ملايين كمزايا إضافية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة فور عودة اللاعب من اليابان رفقة المنتخب الأولمبي.

وقد يكون كريم فؤاد الصفقة المحلية الوحيدة التي يبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي، حيث يعد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز اللاعب المحلي الوحيد المطلوب في الأهلي من بعد لاعب النجوم، ولكن تمسك بيراميدز بخدماته ورفض بيعه للأهلي قد يحول دون انتقاله للقلعة الحمراء.