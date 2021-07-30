شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: مصر قادرة على إحراج البرازيل وأتمنى أن نظهر شخصيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب هشام حنفى، نجم النادى الأهلى السابق، شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبى بتثبيت طريقة لعب المنتخب أمام المنتخب البرازيلي، في المباراة التي تجمعهما غدا السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال هشام حنفى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تحية لكل لاعبي المنتخب بعد الأداء الرائع في الدور الأول والتأهل لربع النهائي، ومنتخب مصر قادر على إحراج البرازيل في ربع النهائي والتأهل".

وأضاف هشام حنفى: "شوقى غريب مطالب بتثبيت طريقة لعب المنتخب في لقاء البرازيل، وأتمنى أن نكون فعل وليس رد فعل وأن نظهر شخصيتنا في أول 15 دقيقة".

وتابع نجم الأهلى: "خبرة داني ألفيس صنعت الفارق مع منتخب البرازيل في طوكيو، وأتمنى مشاركة عمار حمدي على حساب طاهر محمد طاهر أو صلاح محسن، وناصر منسي قدم أوراق اعتماده كمهاجم متميز بعد نزوله في لقاء أستراليا".

وأوضح: "فوز منتخب الشباب بالميدالية البرونزية في مونديال 2001 رغم الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين في الدور الأول كان إنجازا كبيرا".