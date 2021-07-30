الأهلي يتبرأ من البيان الثلاثي مع الزمالك ويتخذ الإجراءات القانونية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

استنكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، البيان الثلاثي المشترك الذي أصدرته قناة أون تايم سبورت، وقالت إنه بالاشتراك مع قناتي الأهلي والزمالك.

وقال مجلس إدارة الأهلي في بيان: "نؤكد أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، وفقًا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادى أو الخروج عن سياساته".

وأضاف: "بناء عليه، فإن ما جاء فى البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام وتضمن اسم قناة الأهلي، يتنافى تمامًا مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة".

واختتم بقوله: "مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه. خاصة أنهم اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، في الوقت الذي يهاجمون فيه مسئولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة".

وكان الحساب الرسمي لمجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" الفضائية، قد نشر بيانا قال إنه بالاشتراك مع الأهلي والزمالك.

وجاء في البيان: "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة علي مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح، والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم".

وأضاف: "وإزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد أننا نسعي دائما لتقديم إعلام هادف وراق يخدم الرياضة المصرية، ويصب في مصلحتها، تماشيا مع الميثاق الإعلامي، وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة، وداعما لكل أركان المنظومة الرياضية".

ونشر الحساب الرسمي لمجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" الفضائية، بيانا قالت إنه بالاشتراك مع الأهلي والزمالك.

وجاء في هذا البيان: "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة علي مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح، والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم".

وأضاف: "وإزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد أننا نسعي دائما لتقديم إعلام هادف وراق يخدم الرياضة المصرية، ويصب في مصلحتها، تماشيا مع الميثاق الإعلامي، وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة، وداعما لكل أركان المنظومة الرياضية".

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