شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: الهدف المحتسب لأسوان "صحيح".. والملغي "تسلل" وليس ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن ديجيش، عضو لجنة الحكام الرئيسية، أن هدف نادى أسوان في مباراة الأهلي صحيح 100%، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشف ديجيش في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن طاقم الحكام بقيادة محمد عادل قام بتنفيذ برتوكول الفار بطريقة صحيحة وهذا ما أكده جميع طاقم التحكيم للجنة الرئيسية.

وأضاف ديجيش: "محمد عادل حكم من الحكام الكبار والذي لديه الكثير من الخبرات، وأن صافرة عادل في لعبة هدف أسوان كانت بعد تخطي خط المرمى وكانت اللعبة سريعة ولم تأخذ سوى ثانية وجزء من الثانية لتعبر خط المرمى، بينما اللعبة الأخرى التي تم فيها إلغاء هدف لأسوان هي تسلل وليس هناك لمسة يد تستدعى ركلة جزاء".

ونجح فريق الأهلى من تحقيق فوز على أسوان بنتيجة 3-1 فى إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على استاد بتروسبورت .

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق اللاعب محمود كهربا، في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد أسيست مميز من الشحات لتصل إلى كهربا الذي يسددها مباشرة في مرمى أسوان، وجاء هدف الأهلي الثاني عن طريق محمد شريف في الدقيقة 65، بعد عرضية من علي معلول من الناحية اليسري، وجاء هدف أسوان عن طريق اللاعب إيمانويل ايجيبتور في الدقيقة 85 واختتم أهداف الأهلي والتر بواليا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 58 نقطة في وصافة الدوري، ويقترب خطوة من صدارة الدوري، ويهدد تتويج الزمالك بالدوري الذي يتصدر برصيد 61 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بكافة مبارياته في الدوري ويقتنص اللقب دون النظر إلى نتائج الزمالك، بينما أسوان يظل في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.