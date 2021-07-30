أمير عزمى: المتأهل من مواجهة مصر والبرازيل قادر على تحقيق ميدالية فى طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمى مجاهد، مدرب نادى السكة الحديد نجم الزمالك السابق، أن مواجهة المنتخب الأوليمبى أمام البرازيل صعبة جدا، ولكن قادرين على العبور لدور المقبل.

وقال أمير عزمى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أن مواجهة البرازيل ستكون صعبة جدا، ولكن المنتخب قادر على تخطى نجوم السامبا بالتركيز، خاصة بعد المباراة الكبيرة التي قدمها المنتخب أمام إسبانيا التي تضم 6 لاعبين من الذين شاركوا في اليورو".

وأضاف أمير عزمى: "لا بد من استغلال سرعة لاعبينا في مواجهة دفاع البرازيل، الذى يعد أضعف الخطوط في المنافس، والمتأهل من مواجهة مصر والبرازيل قادر على تحقيق ميدالية في طوكيو".

وأوضح أمير عزمى أن شوقي غريب كان موفقا في اختيار الثلاثي فوق السن الذين يقدمون مستوى مميز حتى الآن مع المنتخب، وأعتقد أن تصدي الشناوي لضربة الرأس أمام أستراليا كان نقطة تحول في اللقاء".

وتابع أمير عزمى: "لا بد من الدفع بعمار حمدي بجوار أكرم توفيق في ربع النهائي، لأن أكرم لوحده في وسط الملعب سيكون صعبا في ظل المهارات التي يمتلكها لاعبو البرازيل، وأعتقد أن عمار سيكون نجم المباراة".