شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. عبد الخالق البنا يحتل المركز الـ14 فى التجديف بعد وصافة فاينل c والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المصري عبد الخالق البنا في تحقيق المركز الثانى في فاينل "c"، في منافسات تحديد مراكز من 13 لـ 18 في التجديف، ليحصد المركز الرابع عشر في التجديف القارب الفردي بمجدافين رجال بأولمبياد طوكيو 2020.

وكان عبد الخالق البنا تأهل إلى النهائي c فى تجديف للقارب الفردي بمجدافين، وهو سباق لتحديد المراكز من 13 لـ 18 بعد أن احتل المركز الثانى فى نصف نهائي c خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفشل عبد الخالق البنا فى التأهل إلى نصف نهائي منافسات التجديف، وذلك بعدما احتل المركز الخامس بزمن 7 دقائق و32 ثانية، ليودع البطولة، حيث يتأهل فقط أول 3 لاعبين من كل تصفية إلى نصف النهائي، وبالتالى يلعب البنا على تحديد المراكز فقط.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا، مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.