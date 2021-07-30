شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منافسات البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم، الجمعة ، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات اليوم "كرة اليد و السباحة و الشراع و الجمباز " .

ويشارك لاعبو مصر فى المنافسات التالية:

على بدوى ..فردى ليزر السباق الـ 9 ، 10 ..5:05 صباحا .

خلود منسى .. فردى ليزر راديال السباق الـ 9 ، 10..5:15 صباحا.

مصر أمام السويد ..9:30 صباحا .

على خلف الله ..50 م حرة ..12:11 ظهرا

فريدة عثمان ..50 م حرة ..12:33 ظهرا .

مروان القماش..1500 م حرة ..12:41 ظهرا .

ملك حمزة .. ترامبولين سيدات..6 صباحا .