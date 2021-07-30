شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: موسيمانى لا يجيد التدوير.. وبواليا أفضل من مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق العشرى، المدير الفنى السابق لفريق حرس الحدود، أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى لا يجيد سياسة التدوير فى الفريق الأحمر، بدليل أنه عندما احتاج لدكة البدلاء حاليا لم يظهر اللاعبون بالمستوى المنتظر.

وتابع العشرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن الأهلى ظهر متوترا فى الدقائق الأخيرة أمام أسوان رغم التقدم، وهو ما يعكس عدم قدرة الأهلى على السيطرة فى الملعب، بجانب عدد الأهداف الكبير الذى سكن شباك الأهلى هذا الموسم.

وأضاف أنه يؤيد عودة أحمد ياسر ريان على حساب مروان محسن، كما يرى حاليا أن والتر بواليا أفضل من مروان محسن.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 72 ساعة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أسوان في الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر الاثنين المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدوري لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذي واجهه الأهلي الفترة الماضية.



وكان الأهلي قد فاز على أسوان 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري الممتاز.