شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد هدفه فى أسوان وفوز الأهلى: شكرا لجمهور أعظم نادى فى الكون على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، والزحف نحو القمة للفوز بالبطولة رقم 43 فى تاريخ النادى، مؤكدا أن القادم أفضل ومقدما الشكر لجمهور الأهلى العظيم على الدعم المستمر له.

ونشر كهربا، عبر حسابه على إنستجرام، صورا له من اللقاء صحبها بتعليق: "الحمد لله على المكسب، إن شاء الله القادم أفضل، وشكرا لجمهور أعظم نادى فى الكون على الدعم".





ونجح فريق الأهلى من تحقيق فوز على أسوان بنتيجة 3-1 فى إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على استاد بتروسبورت .

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق اللاعب محمود كهربا، في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد أسيست مميز من الشحات لتصل إلى كهربا الذي يسددها مباشرة في مرمى أسوان، وجاء هدف الأهلي الثاني عن طريق محمد شريف في الدقيقة 65، بعد عرضية من علي معلول من الناحية اليسري، وجاء هدف أسوان عن طريق اللاعب إيمانويل ايجيبتور في الدقيقة 85 واختتم أهداف الأهلي والتر بواليا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 58 نقطة في وصافة الدوري، ويقترب خطوة من صدارة الدوري، ويهدد تتويج الزمالك بالدوري الذي يتصدر برصيد 61 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بكافة مبارياته في الدوري ويقتنص اللقب دون النظر إلى نتائج الزمالك، بينما أسوان يظل في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.