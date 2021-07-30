شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطوي صفحة الأهلي استعداداً للإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق أسوان، صفحة مواجهة النادي الأهلي، في الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، للتركيز على اللقاء الهام والمصيري الذي ينتظر أبناء الجنوب أمام الانتاج الحربي في لقاء بـ 6 نقاط للفريقين، في ظل منافستيهما على البقاء بالدوري.

ويتابع نادي أسوان، الحالة الصحية لأحمد مصطفى بيبو مدرب الفريق، والذي غاب عن مباراة الأهلي أمس بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث خضع بيبو للعزل الصحي وتلقي البروتكول العلاجي من أجل العودة لقيادة الفريق في مباراة الانتاج.

وتولى أحمد مارادونا المدرب العام لأسوان الإدارة الفنية للفريق، في غياب أحمد بيبو، وحتى تعافيه من الاصابة بكورونا.

من ناحية أخرى، أكد محافظ أسوان اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان مع ضرورة توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات 6 المتبقية بمشوار الدورى الممتاز، وضرورة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستضافة المباريات المتبقية للفريق 4 مباريات بإستاد بتروسبورت لحين الانتهاء من صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان.

فيما عرض اللواء أحمد سليمان، رئيس النادي، على محافظ أسوان الموقف المالى والالتزامات المالية المطلوبة خلال هذه المرحلة، وأطلع رئيس نادى أسوان، المحافظ على الخطوات التى تمت فيما يخص ملف الاستثمار بعد صدور القرار الوزارى بالتخصيص والحصول على حق الإنتفاع بمدد طويلة جاذبة للمستثمرين.