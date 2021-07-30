شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات نسر مباراة الأهلى وأسوان.. والقلعة الحمراء: استمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى، على لقب نسر مباراة فريقه أمام أسوان، التى أقيمت مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز القلعة الحمراء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، صنع الشحات منها هدفين، ليقترب من صدارة البطولة ويزيد متعة المنافسة مع غريمه التقليدى الزمالك على قمة الدورى.

وكتب الحساب الرسمى للنادى الأهلى، عبر حسابه على تويتر: "نسر المباراة هو لاعبنا حسين الشحات.. استمر".





ونجح فريق الأهلى من تحقيق فوز على أسوان بنتيجة 3-1 فى إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على استاد بتروسبورت .

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق اللاعب محمود كهربا، في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد أسيست مميز من الشحات لتصل إلى كهربا الذي يسددها مباشرة في مرمى أسوان، وجاء هدف الأهلي الثاني عن طريق محمد شريف في الدقيقة 65، بعد عرضية من علي معلول من الناحية اليسري، وجاء هدف أسوان عن طريق اللاعب إيمانويل ايجيبتور في الدقيقة 85 واختتم أهداف الأهلي والتر بواليا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 58 نقطة في وصافة الدوري، ويقترب خطوة من صدارة الدوري، ويهدد تتويج الزمالك بالدوري الذي يتصدر برصيد 61 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بكافة مبارياته في الدوري ويقتنص اللقب دون النظر إلى نتائج الزمالك، بينما أسوان يظل في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.