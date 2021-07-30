شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المجد السكندري وديا غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، على خوض مباراة ودية غداً السبت، أمام فريق المجد السكندري، خلال معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية الأولى أمام منتخب القسم الثاني، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي وفاز فيها الزمالك بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودي مساء الخميس، وفاز بها الفريق أيضا بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مباريات الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الفريق يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة بعد خوض 27 مباراة.