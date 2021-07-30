شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو ساسي ونادي الدحيل للـ"فيفا" رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نصر عزام، المستشار القانونى لنادى الزمالك، لـ"الخليج 365" إن نادى الزمالك قدم شكوى ضد فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق المنضم للدحيل القطرى وناديه الجديد لكون اللاعب خالف عقده مع الزمالك فى فترة الحماية.

وأكد نصر عزام أن الزمالك أرسل شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض السابق، بعد إعلان انضمامه رسميًا إلى صفوف نادى الدحيل القطرى، مشددًا على أن الزمالك قرر عدم منح فرجانى ساسى بطاقته الدولية، وذلك بعد انضمام اللاعب إلى نادى الدحيل قبل انتهاء عقده مع الزمالك، متابعا أنه بناءً على إعلان النادى الجديد لساسى ينضم لشكوى الزمالك مع رفض إرسال بطاقته الدولية، لكون اللاعب انضم لتدريبات الفريق".

وأعلن نادى الدحيل القطري، أمس الخميس، التعاقد رسميا مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك فى الصيف الحالي.

وقال الموقع الرسمى للدحيل :"نجحت إدارة النادى فى إكمال اجراءات تعاقدها مع المحترف التونسى فرجانى ساسى بعقد احتراف لثلاث لمواسم قادمة فى صفقة إنتقال حر".

وتابع البيان :"بدأت مسيرة ساسى المولود فى 18 مارس 1992م، مع نادى الصفاقصى التونسى والذى انتقل منه إلى تجربة احتراف فى الدورى الفرنسى مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة فى تونس مع نادى الترجى التونسى الذى انتقل منه إلى نادى النصر السعودى ثم الزمالك المصري".

وظهر فرجانى فى بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده ونجح فى احراز هدف لمنتخب بلاده فى شباك المنتخب الانجليزي.

وقرر مسئولو الزمالك تقديم شكوى ضد أى نادى يعلن التعاقد مع فرجانى ساسى بداعى ضم اللاعب رغم امتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم الكروى الحالى وانتهاء مسابقة الدورى وكأس مصر.

وكان مسئولو الزمالك قد قرروا التحقق من معلومة انضمام فرجانى ساسى لتدريبات الدحيل سرا وحال التأكد من ذلك سيتم شكوى رسمية ضد النادى القطري، مصحوبة بما يؤكد تواجد اللاعب مع الدحيل دون أذن الزمالك.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى وقف اللاعب، الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة فى شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادى الذى يؤكد أن الموسم الحالى سوف ينتهى فى 26 أغسطس 2021 وكذلك موقع الفيفا الذى جاء فيه انتهاء الموسم فى مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة أنها أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية فى حسابه بالمدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين.