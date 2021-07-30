الزمالك يتدرب على فترتين استعدادا لاستئناف مباريات الدورى

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض تدريب اليوم الجمعة، على فترتين خلال معسكر الفريق الحالى بالإسكندرية، وستخوض مجموعة اللاعبين الناشئين فقط تدريبات صباحية اليوم فى حين سيخوض جميع اللاعبين التدريب المسائى.

كما استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون، على خوض مباراة ودية غداً السبت، أمام فريق المجد السكندرى، خلال معسكر الفريق الحالى بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

خاض الزمالك مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية الأولى أمام منتخب القسم الثانى، والتى أقيمت يوم الإثنين الماضى وفاز بها الزمالك بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودى أمس الخميس، وفاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف، حيث يسعى الجهاز الفنى لاستغلال المباريات الودية فى تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مباريات الدورى خلال شهر أغسطس المقبل.

وبدأ الزمالك مباراته الودية أمام أبها السعودى بتشكيل مكون من محمود جنش ومحمد عبد الشافى و محمود علاء و محمد عبد الغنى و حمزة المثلوثى وطارق حامد و محمود عبد العزيز و إسلام جابر و أحمد سيد زيزو و أشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيرى.

وسيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد مرمى أبها السعودى، فى حين نجح دفاع الأبيض فى التعامل مع هجمات الضيوف، وواصل الأبيض هجومه للتسجيل حتى نجح أشرف بن شرقى فى تسجيل هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة ٣٦ بعدما تلقى كرة عرضية من حمزة المثلوثى وحولها بضربة رأس فى المرمى، وكثف الفريق محاولاته الهجومية فى الدقائق الأخيرة لتعزيز التقدم لكن دون جدوى لينتهى الشوط بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثانى، دفع الجهاز الفنى للزمالك بمحمد أبو جبل بدلا من جنش وأيمن حفنى بدلا من إسلام جابر، وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات اللقاء، ودفع الجهاز الفنى للأبيض بكل من محمد حمدى وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وأحمد زكى ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما و محمود عبد الرازق شيكابالا ومروان حمدى وحميد أحداد، بدلا من محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وحمزة المثلوثى وطارق حامد و محمود عبد العزيز و أحمد سيد زيزو و أشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيرى.

وفى الدقيقة 65 ينجح مروان حمدى فى تسجيل الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن ينجح صالح العمرى فى تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لأبها فى الدقيقة 69 من عمر المباراة وحاول الزمالك تعزيز التقدم فى الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف.