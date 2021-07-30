شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: محمد شريف أفضل مهاجم فى مصر.. وسعر ديانج 10 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، بأداء محمد شريف مهاجم المارد الأحمر خلال مباراة أسوان المؤجلة من الجولة السابعة عشر، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأضاف كمونة خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "محمد شريف أفضل مهاجم في مصر حاليا، وأصبح في مكانة متميزة ولا غنى عنه في أي مباراة، كما أنه مستقبل الخط الأمامى للمنتخب الوطني.