شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة بـ"العكاز".. وكهربا يزوره بعد فوز الأهلى: ترجع بالسلامة يا معلم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادى الأهلى، بعد نهاية مباراة الفريق أمام أسوان، على زيارة صديقه النجم صالح جمعة، لاعب سيراميكا الحالى والأهلى السابق، للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع فى وتر أكيلس.



كهربا وصالح جمعة

ونشر كهربا، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة مع جمعة، وهو متكئا على العكاز فى منزله، بوجود بعض أصدقائهم، صحبها بتعليق: "ترجع بألف سلامة يا معلم مصر".

ونجح الأهلى من تحقيق فوز على أسوان بنتيجة 3-1 فى إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على استاد بتروسبورت، أحرزهم كهربا ومحمد شريف والكونغولى والتر بواليا.





وكان الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى لنادى سيراميكا، أكد أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس.

وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا، من دون أى تدخل خلال ودية فريقه مع طلائع الجيش، التى انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف، فى المباراة االتى أقيمت، الأربعاء الماضى، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.