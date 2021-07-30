شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى: تعادل الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز سبب ابتعاده عن القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أن الفريق الأحمر ابتعد عن قمة جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم بسبب التعادل في مباراتي الزمالك وبيراميدز.

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى أن التعادل مع الزمالك وبيراميدز هذا الموسم في الدورى أضاع 4 نقاط على الفريق الأحمر في سباق البطولة، ولكن اللاعبين قادرون على التعويض في المباريات القادمة.

وأشار عدلى القيعى إلى أن جدول ترتيب مباريات بطولة الدورى المصرى معروف للجميع ولكن المواعيد غير مستقرة حتى الآن بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبى في الأولمبياد المقامة حاليا في طوكيو، والتأهيل إلى دور الـ 8 ومواجهة البرازيل.

وقال القيعى إن لائحة بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم مرسلة لجميع الأندية منذ بداية الموسم وتم الاتفاق عليها منذ عدة شهور، والتى تنص على أن المواجهات المباشرة تحسم بطل الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم حال تساوي ناديين في نفس عدد النقاط.

وحقق فريق الأهلي فوزاً مُثيراً على أسوان بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري. سجل ثلاثية الأهلي كهربا ومحمد شريف وبواليا، فيما سجل أيمانويل إيجبتور هدف أسوان.

بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة جمعهم من 26 مباراة ، ويُقلص الفارق مع الزمالك المتصدر إلى 3 نقاط وبذلك "يهز" الأهلي قمة الدوري تحت أقدام الزمالك ، فيما تحمد رصيد أسوان عند 25 نقطة ويبقي في المركز السادس عشر.