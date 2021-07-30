ملف الخميس.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك على الصدارة.. وفرجاني يوقع للدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الخميس:

السبت.. الزمالك يواجه المجد السكندري وديًا

خبير تحكيمي: الحكم أخطأ في هدف أسوان بمرمى الأهلي

بيان رسمي للأهلي.. قناة الأهلي مملوكة للنادي والبيان الثلاثي يتنافي مع سياساتنا

موسيماني: لن أعلق على قرارات اتحاد الكرة كي لا أعاقب

بالفيديو.. "كعب عالمي" لصلاح يسهم في تعادل ليفربول أمام هيرتا برلين

الزمالك يفوز على أبها السعودي بهدفين وديا

راحة 3 أيام للاعبي الأهلي عقب الفوز أمام أسوان

شريف يعتلي قائمة هدافي الدوري

أيمن أشرف يغيب عن الأهلي للإيقاف

رسميًا.. "الدحيل" يُعلن تعاقده مع فرجاني ساسي

الأهلي يُقلص الفارق مع الزمالك على الصدارة بثلاثية في مرمى أسوان

مصدر لمصراوي: المحمدي يُفاضل بين الاستمرار في إنجلترا وعروض خليجية

إيهاب جلال يرفض إنهاء معسكر الإسماعيلي بعد تأجيل استئناف الدوري

أولمبياد طوكيو.. تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل وترددها

رسميًا.. رحيل ضياء السيد عن سيراميكا كليوباترا.. ومفاجأة في البديل

اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري والكأس.. وجدول جديد الأحد