السبت.. الزمالك يواجه المجد السكندري وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض مباراة ودية يوم غد السبت، أمام فريق المجد السكندري، خلال معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية الأولى أمام منتخب القسم الثاني، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي وفاز فيها الزمالك بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودي مساء الخميس، وفاز بها الفريق أيضا بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة بعد خوضه 27 مباراة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي خاض 26 مباراة فقط.