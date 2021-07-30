خبير تحكيمي: الحكم أخطأ في هدف أسوان بمرمى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، إن الحكم قد أخطأ عند إطلاقه الصافرة قبل سكون الكرة مرمى علي لطفي في هدف أسوان.

وأضاف الشناوي، خلال حلوله بفضائية أون تايم سبورت عقب المباراة:"مجرد أن أطلق الحكم الصافرة قبل دخول الكرة المرمى انقطع دور (VAR)، ومن ثمّ كان يجب أن يتم احتساب الكرة لمسة يد بحسب قرار الحكم عندما أطلق الصافرة، وكان لابد أن يُكمل الحكم الكرة وفي النهاية يستعين بـ (VAR)، الهدف صحيح ولكن الحكم أخطأ بإطلاق الصافرة.. نعم الكرة لمست (صدر) لاعب أسوان والهدف صحيح ولكن الحكم أطلق صافرة قبل دخول الكرة المرمى".

وتابع الخبير التحكيمي قائلاً:"كان هناك تدخل من عمرو السولية مع لاعب أسوان يستحق عليه البطاقة الصفراء وإلغاء هدف أسوان الأول كان قرارًا صحيحًا؛ فاللاعبين متسللين والحكم انتظر ربما يُسجل لاعب غير متسلل الكرة".

وأتم الشناوي تصريحاته بقوله:"في لقطة كهربا الكرة لمست يده في البداية ومنها ليد لاعب أسوان لذا لايوجد لمسة يد على لاعب أسوان.. وحال رفع حكم الراية، راية التسلل ولم يُطلق الحكم الأساسي الصافرة فاللعب يستمر".