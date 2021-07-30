الامارات | «أخبار الأولمبياد.. كورونا» يحرم بطل العالم الأميركي كندريكس من الذهب الأولمبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أخبار الأولمبياد.. كورونا» يحرم بطل العالم الأميركي كندريكس من الذهب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى مشوار بطل العالم بالقفز بالزانة الأميركي، سام كندريكس، في أولمبياد طوكيو قبل أن يبدأ بعد إصابته بفيروس «كورونا»، وفق ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأميركية أمس. وجاء في بيان للجنة على «تويتر»: «حزينون للإعلان أن كندريكس أصيب بـ(كوفيد-19)، ولن يخوض دورة طوكيو 2020. وحقق كندريكس الذهبية في بطولة العالم 2019 في الدوحة، وكان من أبرز المرشحين للفوز في طوكيو».

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