الامارات | الكولومبي مينا يضع بصمته الأولى مع عجمان في مباراة ودية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكولومبي مينا يضع بصمته الأولى مع عجمان في مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز عجمان على فريق جيدنستفو ستارا بازوفا الصربي، في ثانية تجاربه الودية التي يخوضها خلال معسكره التحضيري المقام حالياً في صربيا، ضمن تحضيرات البرتقالي للموسم الجديد الذي سيستهله 19 أغسطس المقبل بلقاء النصر على ملعبه.

وسجل هدف البرتقالي اللاعب الكولومبي الجديد مينا، الذي التحق بمعسكر الفريق عقب التوقيع على العقود الجديدة مع النادي. وتعاقد مسؤولو عجمان مع المهاجم الكولومبي يورليز مينا (30 عاماً) للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادماً من سيزار باييخو البيروفي، ليكتمل بذلك عقد اللاعبين الأجانب في تشكيلة عجمان للموسم الجديد.

ودفع مدرب عجمان، الصربي غوران، بتشكيلة مختلفة عن التي خاضت مباراة الفيحاء السعودي، التي جرت مساء الثلاثاء، إذ لعب بكل من يوسف البلوشي في حراسة المرمى، وأمامه أحمد عيسى، وايمانويل، وسعيد سليمان، وسعود سعيد، وعمار الكعبي، ومحمد صالح، وطارق الخديم، وعبدالله عبدالعزيز، وحميد عبدالله، ومينا. وسعى مدرب عجمان إلى الاستفادة من مجموعة من اللاعبين الشبان في مباراة جيدنستفو ستارا بازوفا، في إطار جهوده للاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها الموسم الجديد.

«البرتقالي» فاز في مباراة ودية على فريق ستارا بازوفا الصربي.

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