الامارات | بني ياس يتفاوض مع الوداد لضم أيوب الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتفاوض مع الوداد لضم أيوب الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي بني ياس في مفاوضات جادة مع الوداد المغربي للتعاقد مع المهاجم، أيوب الكعبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الخط الهجومي بلاعب أجنبي، وذلك بعد تألق اللاعب مع فريقه هذا الموسم، وحصده لقب هداف الدوري المغربي برصيد 18 هدفاً، بفارق هدفين عن مهاجم الرجاء المغربي المنضم حديثا للشارقة، الكونغولي بين مالانغو.

وذكر موقع «سبورت 7» المغربي أن «نادي بني ياس قدّم عرضاً مالياً ضخماً للتعاقد مع أيوب الكعبي، لمعالجة الضعف الذي يعانيه الفريق على مستوى خط الهجوم خصوصاً أنه لا يمتلك أي مهاجم أجنبي».

وأجّلت إدارة الوداد الرياضي المغربي، برئاسة سعيد الناصيري، مناقشة كل العروض التي وصلتها أخيراً بشأن الكعبي، حتى انتهاء مسابقة كأس العرش، للحفاظ على تركيز اللاعبين، قبل لقاء المغرب التطواني في نصف النهائي.

ونقل الموقع عن الكعبي تصريحات على هامش احتفالات التتويج باللقب الـ21 في تاريخ النادي بالدوري المغربي، قال فيها إنه غير سعيد، على الرغم من تسجيله 18 هدفاً، موضحاً أنه كان يطمح إلى تسجيل أكثر من ذلك باعتباره مهاجماً صريحاً.

وأوضح الكعبي أن «حمْل قميص الوداد الرياضي، يشكّل ضغطاً على أي مهاجم مهما كان حجمه»، على اعتبار أن جمهور الوداد يطالب المهاجم دائماً بالتسجيل. وشدّد اللاعب على أنه لا يعلم إلى الآن مستقبله مع الوداد، سواء بالبقاء أو الرحيل للدوري الإماراتي، مؤكداً أن فريقه لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه أو مستواه.

• اللاعب يشارك مع الوداد في نصف نهائي كأس العرش أمام المغرب التطواني.

• إدارة النادي المغربي تؤجل مناقشة العروض المقدمة للكعبي.

النجم المغربي: «حمْل قميص الوداد الرياضي، يشكّل ضغطاً على أي مهاجم مهما كان حجمه».

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