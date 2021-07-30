الامارات | أخبار الأولمبياد.. لا صلة للألعاب الأولمبية بارتفاع حالات «كورونا» في اليابان

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. لا صلة للألعاب الأولمبية بارتفاع حالات «كورونا» في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى منظمو أولمبياد طوكيو، أمس، أي صلة للحدث العالمي مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في اليابان، بعدما أعلنوا عن 24 إصابة في صفوف المشاركين، في مقابل 9583 إصابة على مستوى اليابان. وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية، مارك آدامس: «لا توجد حالة إصابة واحدة منتشرة بين سكان طوكيو ومصدرها الرياضيون».

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