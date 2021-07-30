الامارات | مونت دو مارسان تستضيف كأس الوثبة ستاليونز

شكرا لقرائتكم خبر عن مونت دو مارسان تستضيف كأس الوثبة ستاليونز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مرة أخرى إلى فرنسا، حيث يستضيف مضمار مونت دو مارسان، عصر اليوم، جولة جديدة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم مُلاك ومربّي الخيول العربية في معظم دول العالم، حسب استراتيجية المهرجان. ويجتذب السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق (قوائم)، ثمانية خيول تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركيجاري»، البالغة جائزته 20 ألف يورو، ومسافته 1600 متر، أبرزها «درة الزمان»، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة مايكل فورست. وينافس على اللقب «خطير الخالدية»، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، و«أمير دو سوليل»، بإشراف جوليان سمارت، وقيادة أورتيز مندزابل، و«مزون»، بإشراف آي ديلوفا، وقيادة مارلين ماير، و«ناتلما الموري»، بإشراف أو تريجودت، وقيادة فابريس فيرون.

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