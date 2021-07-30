الامارات | بطل من طوكيو.. «سيدات الصين».. رقم عالمي وذهبية في السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل من طوكيو.. «سيدات الصين».. رقم عالمي وذهبية في السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت سيدات الصين، أمس، مفاجأة بتحطيم الرقم العالمي وإحراز ذهبية التتابع أربع مرات 200م حرة في السباحة، على حساب الولايات المتحدة وأستراليا، اللتين ضمتا النجمتين كايتي ليديكي وأريارن تيتموس.

وسجّلت الصين 7:40.33 دقائق بفارق 40% من الثانية عن الولايات المتحدة، و96% من الثانية عن أستراليا، علماً أن الفرق الثلاثة حطّمت الرقم العالمي السابق باسم أستراليا.

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