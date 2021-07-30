الامارات | تسديدات.. سهيل يحافظ على لياقته بالمشي في جبال حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. سهيل يحافظ على لياقته بالمشي في جبال حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشرف المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، اللاعب الدولي السابق، الدكتور حسن سهيل، إنه يمارس رياضة المشي في جبال حتا، للمحافظة على لياقته البدنية. وأضاف حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: أحرص دائماً على ممارسة هذه الرياضة التي أجد متعة كبيرة فيها، وذلك بالمشي من ساعتين إلى ثلاث ساعات».

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