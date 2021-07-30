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الامارات | تسديدات.. سهيل يحافظ على لياقته بالمشي في جبال حتا

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشرف المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، اللاعب الدولي السابق، الدكتور حسن سهيل، إنه يمارس المشي في جبال حتا، للمحافظة على لياقته البدنية. وأضاف حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: أحرص دائماً على ممارسة هذه التي أجد متعة كبيرة فيها، وذلك بالمشي من ساعتين إلى ثلاث ساعات».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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