الامارات | تسديدات.. سهيل يحافظ على لياقته بالمشي في جبال حتا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. سهيل يحافظ على لياقته بالمشي في جبال حتا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشرف المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، اللاعب الدولي السابق، الدكتور حسن سهيل، إنه يمارس رياضة المشي في جبال حتا، للمحافظة على لياقته البدنية. وأضاف حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: أحرص دائماً على ممارسة هذه الرياضة التي أجد متعة كبيرة فيها، وذلك بالمشي من ساعتين إلى ثلاث ساعات».
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