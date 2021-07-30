الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 يوليو 2021
الدوري الجزائري
شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 20:00
مباريات ودية
دورتموند - بولونيا 14:00
الهلال - فنربخشة 18:00
دورة تشرين السورية
الشرطة - عفرين 18:00
تشرين - سورية 21:30
الدوري الكرواتي
لوكوموتيفا - دراغوفولياك 22:00
الدوري الإيرلندي
درويدا - ووترفورد 22:45
شامروك - سان باتريك 23:00
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