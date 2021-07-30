اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 يوليو 2021

الدوري الجزائري

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 20:00

مباريات ودية

دورتموند - بولونيا 14:00

الهلال - فنربخشة 18:00

دورة تشرين السورية

الشرطة - عفرين 18:00

تشرين - سورية 21:30

الدوري الكرواتي

لوكوموتيفا - دراغوفولياك 22:00

الدوري الإيرلندي

درويدا - ووترفورد 22:45

شامروك - سان باتريك 23:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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