شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يكشف عن طبيعة إصابة أصابع قدمه خلال لقاء أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رامى ربيعة، لاعب النادى الأهلى، عن الإصابة التى تعرض لها فى أصابع قدمه اليسرى، خلال مباراة فريقه أمام أسوان، التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونشر ربيعة، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة تظهر إصابته فى أصابع قدمه بكدمة خفيفة، لكنها لم تمنعه من استكمال اللقاء.



قدم رامى ربيعة

ونجح فريق الأهلى من تحقيق فوز على أسوان بنتيجة 3-1 فى إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على استاد بتروسبورت .



رامى ربيعة

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق اللاعب محمود كهربا، في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد أسيست مميز من الشحات لتصل إلى كهربا الذي يسددها مباشرة في مرمى أسوان، وجاء هدف الأهلي الثاني عن طريق محمد شريف في الدقيقة 65، بعد عرضية من علي معلول من الناحية اليسري، وجاء هدف أسوان عن طريق اللاعب إيمانويل ايجيبتور في الدقيقة 85 واختتم أهداف الأهلي والتر بواليا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 58 نقطة في وصافة الدوري، ويقترب خطوة من صدارة الدوري، ويهدد تتويج الزمالك بالدوري الذي يتصدر برصيد 61 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بكافة مبارياته في الدوري ويقتنص اللقب دون النظر إلى نتائج الزمالك، بينما أسوان يظل في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.