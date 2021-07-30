شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعادل رقم عماد متعب مع الأهلي فى الدورى بعد 13 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، في معادلة رقم عماد متعب مهاجم الفريق السابق في عام 2007، بعدما وصل إلى الهدف رقم 16 في بطولة الدورى الممتاز.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى الرقم 16 هو أكثر عدد سجله مهاجم مصري للأهلى في بطولة الدورى، ولكن من الراجح جدا أن يتخطى محمد شريف رقم عماد متعب، حيث يتبقى 8 مباريات للأهلى في الدورى هذا الموسم والتي ستسمح لشريف بزيادة رصيده.

وجاءت أهداف محمد شريف الـ16 من لعب مفتوح ولا يوجد بها ركلات جزاء، وكانت كالتالى: 8 أهداف بقدمه اليمنى، و6 أهداف بقدمه اليسرى وهدفين بالرأس.

وتمكن فريق الأهلي من تحقيق فوز على أسوان بنتيجة 3-1 في إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت .

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق اللاعب محمود كهربا، في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد أسيست مميز من الشحات لتصل إلى كهربا الذي يسددها مباشرة في مرمى أسوان، وجاء هدف الأهلي الثاني عن طريق محمد شريف في الدقيقة 65، بعد عرضية من علي معلول من الناحية اليسري، وجاء هدف أسوان عن طريق اللاعب إيمانويل ايجيبتور في الدقيقة 85 واختتم أهداف الأهلي والتر بواليا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 58 نقطة في وصافة الدوري، ويقترب خطوة من صدارة الدوري، ويهدد تتويج الزمالك بالدوري الذي يتصدر برصيد 61 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بكافة مبارياته في الدوري ويقتنص اللقب دون النظر إلى نتائج الزمالك، بينما أسوان يظل في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.