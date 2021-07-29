شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 29 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 29 / 7 / 2021 العديد من الأخبار الهامة والتي يأتى على رأسها خوض الفريق لمواجهة ودية مع أبها السعودي استعدادا لبطولة الدورى الممتاز إلى جانب إعلان الدحيل القطري ضم فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض رغم إعلان نادي الزمالك أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الكروى الحالي في مصر.

الزمالك يهزم أبها السعودى 2 / 1 وديًا استعدادا للدورى

تغلب الزمالك على نظيره أبها السعودي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قام محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، بمنح كرم برناوي قائد فريق أبها السعودي درع القلعة البيضاء، على هامش مباراة الفريقين التي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد برج العرب.

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، التعاقد رسميا مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في الصيف الحالي.

جاء أول رد فعل من الدولى التونسى فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، المنتقل إلى الدحيل القطرى، بعد إعلان الأخير ضمه، بكتابة عدد من التغريدات والتى قال فيها اللاعب:"بسم الله توكلت على الله، يسعدني أن أكون جزءًا من هذا النادي الجميل أنا متحمس للبداية"، وذلك في رد من ساسي على تغريدات الدحيل القطري الخاصة بضمه.

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