شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. محمد شريف ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد محمد شريف مهاجم فريق الأهلى بصدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصري الممتاز برصيد 16 هدفا، حيث أقيم اليوم الخميس 29 / 7 / 2021 مباراة واحدة ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 من بطولة الدورى، حيث واجه الاهلى مع أسوان .

الأهلي يدمر "عناد" أسوان بثلاثية و"يهز" القمة تحت أقدام الزمالك

حقق فريق الأهلي فوزاً مُثيراً على أسوان بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر محمد شريف مهاجم فريق الاهلى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 هدف له هذا الموسم بعد هدفه فى مرمى اسوان بمباراة اليوم ، ويأتى فى المركز الثانى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى سيراميكا برصيد 15 هدف، بينما فى المركز الثالث بترتيب الهدافين المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك برصيد 12 هدف.