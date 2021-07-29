شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز عقب مواجهة الأهلى و أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر الزمالك فى صدارة جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 61 نقطة رغم عدم خوضه اي مباريات في الفترة الاخيرة ، حيث أقيم اليوم الخميس 29 / 7 / 2021 مباراة واحدة ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 من بطولة الدورى، حيث واجه الاهلى مع أسوان .

الأهلي يدمر "عناد" أسوان بثلاثية و"يهز" القمة تحت أقدام الزمالك

حقق فريق الأهلي فوزاً مُثيراً على أسوان بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز

واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 61 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مباريات بينما خسر لقاءين، وجاء الأهلي في المركز الثانى في جدول الدورى برصيد 58 نقطة.