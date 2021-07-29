شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني : هزمنا أسوان رغم الضغوط ولن أُعلق على جدول مباريات الدورى مُجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي رضاه على مستوي لاعبي النادي الأهلي بعد الفوز على أسوان بثلاثية مقابل هدف قائلا "اللاعبين نجحوا في الفوز وتسجيل ثلاثة أهداف رغم الضغوط الكبيرة الفنية والبدنية وتوقيت الهدف الثاني لنا كان مثاليًا حيث منح الجهاز الفني فرصة إراحة بعض العناصر ومشاركة البعض الأخر مثل محمود وحيد ومحمود متولي وسعد سمير ومستوي بواليا في تقدم" .

وأوضح بيتسو موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا "اللاعبين حاولوا زيادة الأهداف ولكن كان هناك حذرًا ، موضحاً أن محمد شريف يحتاج إلى راحة نظرًا للإرهاق الشديد الذي يشعر به" .

ورفض موسيمانى التعليق على تعديل جدول مباريات الدوري قائلا "لن أعلق على هذا الأمر، ففي أخر مرة قمت بالتعليق على هذا الأمر تعرضت للغرامة ".

وتمكن فريق الأهلي من تحقيق فوزا على أسوان بنتيجة 3-1 في إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت .