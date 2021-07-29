شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل والتر هودج يوضح حقيقة توقيعه للأهلى بعد نهاية عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد يوسف، وكيل والتر هودج، نجم فريق الزمالك لكرة السلة المنتهى تعاقده مع الفريق، إن اللاعب لم يوقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، مشددا إن اللاعب حتى اللحظة الجارية لم يتلقى عرضا رسميا من النادي الأهلي ولم يرفض العرض المقدم إليه من نادي الزمالك لتجديد تعاقده، ولم يحسم والتر هودج لاعب سلة الزمالك موقفه من تجديد عقده مع الفريق الأبيض، بعدما انضم لفريق كابيتانس دي أرسيبو، أحد أندية الدوري البورتوريكي.

وتابع وكيل هودج عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلا:"والتر هوودج لم يرفض عرض الزمالك ولم يتلقي عرض من الاهلي ولن يوقع لأي فريق قبل نهاية عقدة في بورتوريكو في نهاية شهر 11، ومفيش أي فريق هايتعاقد معاه من دلوقتي وهو لسه هايلعب 4 شهور مع فريقه ومعرض لا قدر الله للاصابة أو للايقاف او لأي سبب آخر، شكرا لسعة صدركم".

وحال تجديد هودج للزمالك أو انتقاله إلى الأهلي الذى يتردد أنباء عن بحث ضمه لن يستطيع المشاركة فى دورى المرتبط والتى تقام منتصف شهر سبتمبر المقبل، بعدما نجح هودج مع زملائه في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي أفريقيا "BAL" التي نظمت تحت رعاية الـ"NBA" إلى جانب حصد لقب بطولة دورى سوبر السلة.

وجاءت أنباء اقتراب هودج من الأهلي، خاصة بعدما نجح النادي الأحمر في الحصول على توقيع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق للزمالك الذى قاد الفريق الأبيض بالموسم المنقضى والذى يرتبط بعلاقة قوية مع والتر هودج.