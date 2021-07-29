شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يهنئ "ساسي" بعد الرحيل عن الزمالك والانضمام للدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، تهنئة، للتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق المنضم إلى الدحيل القطري، حيث تمنى له التوفيق في مشواره المقبل مع الفريق القطري معلقا على صورة انتقاله للنادي القطري، قائلا:"ربنا معاك يخويا"، وذلك عبر موقع تبادل الصور "انستجرام"، بينما اكتفى التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للزمالك بإبداء إعجابه على صورة انتقال ساسى إلى الدحيل.



تهنئة عبد الله جمعة لساسى

فيما رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إرسال البطاقة الدولية للتونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق إلى الدحيل القطري ناديه الجديد الذى أعلن ضمه اليوم لمدة 3 مواسم مقبلة وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن فرجاني ساسي وفقا للوائح اتحاد الكرة المصري عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، وبالتالي لا يمكن للجبلاية أن ترسل بطاقة دولية للاعب قبل أن ينتهي الموسم بشكل رسمي.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فرجاني ساسي لا يوجد أمامه خيارات سوى استخراج بطاقة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كما أكد مسؤولو الجبلاية أنه لا يمكن إرسال أى بطاقة دولية إلا فى مواعيد القيد المقررة وحاليا لا يوجد قيد فى مصر.

وأعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، التعاقد رسميا مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في الصيف الحالي رغم إعلان النادي الأبيض إن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الكروى الحالي في مصر، وقال الموقع الرسمي للدحيل :"نجحت إدارة النادي في إكمال اجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي بعقد احتراف لثلاث لمواسم قادمة في صفقة إنتقال حر".

وتابع البيان :"بدأت مسيرة ساسي المولود في 18 مارس 1992م، مع نادي الصفاقصي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري"، وظهر فرجاني في بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده ونجح في احراز هدف لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الانجليزي.