شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى و أسوان فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الأهلي من تحقيق فوزا على أسوان بنتيجة 3-1 في إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت .



وجاء هدف الاهلي الأول عن طريق اللاعب محمود كهربا، في الدقيقة 22 من الشوط الاول، بعد اسيست مميز من الشحات من الخلف لتصل إلي كهربا الذي يسددها مباشرة في مرمي أسوان وجاء هدف الاهلي الثاني عن طريق محمد شريف في الدقيقة 65، بعد عرضية من علي معلول من الناحية اليسري وجاء هدف أسوان عن طريق اللاعب إيمانويل ايجيبتور في الدقيقة 85 واختتم أهداف الأهلي والتر بواليا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد النادي الأهلي الي 58 نقطة في وصافة الدوري، ويقترب خطوة من صدارة الدوري، ويهدد تتويج الزمالك بالدوري الذي يتصدر برصيد 61 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بكافة مبارياته في الدوري ويقتنص اللقب دون النظر الي نتائج الزمالك، بينما أسوان يظل في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.