شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من فرجانى ساسى بعد الرحيل عن الزمالك وإعلان الدحيل ضمه رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء أول رد فعل من الدولى التونسى فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، المنتقل إلى الدحيل القطرى، بعد إعلان الأخير ضمه، بكتابة عدد من التغريدات والتى قال فيها اللاعب:"بسم الله توكلت على الله، يسعدني أن أكون جزءًا من هذا النادي الجميل أنا متحمس للبداية"، وذلك في رد من ساسي على تغريدات الدحيل القطري الخاصة بضمه.



فرجاني ساسي



تغريدة فرجاني ساسي والدحيل

وأعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، التعاقد رسميا مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في الصيف الحالي وقال الموقع الرسمي للدحيل :"نجحت إدارة النادي في إكمال اجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي بعقد احتراف لثلاث لمواسم قادمة في صفقة إنتقال حر".

وتابع البيان :"بدأت مسيرة ساسي المولود في 18 مارس 1992م، مع نادي الصفاقصي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري".

وظهر فرجاني في بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده ونجح في احراز هدف لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الانجليزي وقرر مسئولو الزمالك تقديم شكوي ضد أي نادي يعلن التعاقد مع فرجاني ساسي بداعي ضم اللاعب رغم امتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم الكروي الحالي وانتهاء مسابقة الدوري وكأس مصر.