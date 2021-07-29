حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 7 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يدمر "عناد" أسوان بثلاثية و"يهز" القمة تحت أقدام الزمالك

الأهلي يدمر "عناد" أسوان بثلاثية و"يهز" القمة تحت أقدام الزمالك

الأهلي يتلقى إخطارًا بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر

أيمن أشرف يغيب عن مباراة الأهلى القادمة في الدوري للإيقاف

تريزيجيه لليوم السابع : هرجع الأهلي لتحقيق البطولات والأحمر بطل الدوري فى النهاية

كواليس مفاوضات الأهلي مع جناح سيمبا وسبب تأخر الصفقة

المنتخب الأولمبى يصل طوكيو ويخوض مرانه الأول استعدادا للبرازيل

المنتخب الأولمبى يزور ملعب سايتاما غدا ومحاضرة أخيرة قبل مواجهة البرازيل

الزمالك يهزم أبها السعودى 2 / 1 وديًا استعدادا للدورى

جلسات ودية ولم شمل داخل معسكر الزمالك