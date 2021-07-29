شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إرسال بطاقة فرجانى ساسى للدحيل القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إرسال البطاقة الدولية للتونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق إلى الدحيل القطري ناديه الجديد الذى أعلن ضمه اليوم لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن فرجاني ساسي وفقا للوائح اتحاد الكرة المصري عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، وبالتالي لا يمكن للجبلاية أن ترسل بطاقة دولية للاعب قبل أن ينتهي الموسم بشكل رسمي.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فرجاني ساسي لا يوجد أمامه خيارات سوى استخراج بطاقة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كما أكد مسؤولو الجبلاية أنه لا يمكن إرسال أى بطاقة دولية إلا فى مواعيد القيد المقررة وحاليا لا يوجد قيد فى مصر.