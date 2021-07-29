موسيماني: لن أعلق على قرارات اتحاد الكرة كي لا أعاقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي أن التغييرات التي قام بها لم يكن الهدف منها تسجيل الأهداف، ورفض التعليق على قرارات اتحاد الكرة الخاصة بجدولة المباريات، وذلك عقب الفوز على أسوان مساء الخميس في بطولة الدوري.

وقال موسيماني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أسوان 3-1: "ما لم تسجل الهدف الثاني يكون هناك عصبية من اللاعبين أثناء اللعب، وبعد تسجيل فريقنا للهدف الثاني لم يكن أمام الفريق الأخر سوى التقدم للأمام، وحاولنا التسجيل لكن كان هناك حذر".

وتابع: "ليس من المنطقي ألا نكون سعداء اليوم لأننا سجلنا 3 أهداف في المباراة".

وردًا على رأيه في تسجيل كهربا، ووالتر بواليا للأهداف قال: "أي لاعب يتواجد في الجانب الهجومي للأهلي يجب أن يسجل أهداف، بالطبع نقدم لهما التهاني لأنهم سجلوا اليوم، لكن الطبيعي ان يقوموا بالتسجيل، واليوم والتر سجل في أكثر من مباراة وأتمنى أن يكون هذا الأمر يمنحه الثقة كما حدث مع كهربا الذي صبرت عليه وسجل اليوم".

وأضاف: "حسين اليوم صنع هدفين، وأفشة لم يسجل أهداف في المباراة لكنه سجل خلال المباريات الثلاث الماضية".

وواصل: "التغييرات التي قمنا بها اليوم لم تكن من أجل الفوز، لاننا كنا متقدمين في المباراة، لم نكن مضغوطين في هذا التوقيت، لو لم تمنح الفرصة لمتولي في هذا التوقيت فمتي يمكن أن تمنحه الفرصة؟ ونفس الامر سعد سمير ومحمود وحيد، فنحن لم نقم بالتغييرات لنسجل أهداف".

واستطرد: "الفريق مرهق في المباريات، شريف أحرز هدف لكنه مرهق، وأتمنى أن يستغل الفريق فترة الراحة المقبلة من أجل الوصول لحالة بدنية أفضل".

ورفض موسيماني التعليق على القرارات الأخيرة الخاصة بجدولة المباريات من جانب اتحاد الكرة، قائلًا: "لن أعلق على هذا الأمر، ففي أخر مرة قمت بالتعليق على هذا الأمر تعرضت للغرامة".