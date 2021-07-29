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بالفيديو.. "كعب عالمي" لصلاح يسهم في تعادل ليفربول أمام هيرتا برلين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

ساهم محمد صلاح نجم الإنجليزي، في تسجيل هدف التعادل للريدز في شباك هيرتا برلين، بالمباراة المقامة بينهما استعدادًا للموسم الجديد، ضمن معسكر الفريق بالنمسا.

وتقدم هيرتا برلين في البداية بهدفين، قبل أن يسجل ساديو ماني هدفًا، حتى أتت الدقيقة 42 التي شهدت انطلاق محمد صلاح داخل منطقة الجزاء؛ ليمرر الكرة بالكعب لمينامينو الذي أودعها شباك الفريق الألماني معلنًا التعادل.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويفتتح ليفربول مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام فريق نورويتش سيتي الصاعد حديثا يوم 14 أغسطس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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