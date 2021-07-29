بالفيديو.. "كعب عالمي" لصلاح يسهم في تعادل ليفربول أمام هيرتا برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

ساهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدف التعادل للريدز في شباك هيرتا برلين، بالمباراة المقامة بينهما استعدادًا للموسم الجديد، ضمن معسكر الفريق بالنمسا.

وتقدم هيرتا برلين في البداية بهدفين، قبل أن يسجل ساديو ماني هدفًا، حتى أتت الدقيقة 42 التي شهدت انطلاق محمد صلاح داخل منطقة الجزاء؛ ليمرر الكرة بالكعب لمينامينو الذي أودعها شباك الفريق الألماني معلنًا التعادل.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويفتتح ليفربول مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام فريق نورويتش سيتي الصاعد حديثا يوم 14 أغسطس.