شريف يعتلي قائمة هدافي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تصدر محمد شريف مهاجم الأهلي جدول ترتيب الهدافين في مسابقة دوري We المصري بعدما سجل هدف فريقه الثاني في مباراة أسوان التي أقيمت ضمن مؤجلات الدور الأول في دوري we المصري.

واستطاع محمد شريف في الدقيقة 66 أن يسجل هدف ثاني للأهلي أمام أسوان بعدما استقبل عرضية رائعة من علي معلول بتصويبة بالقدم اليمنى في الزاوية الضيقة لعمر رضوان لكنه لم يتمكن من التعامل معها.

وأصبح رصيد محمد شريف 16 هدفًا بعدما شارك في 26 مباراة خلال الموسم الحالي مع الأهلي وتفوق على أحمد ياسر ريان الذي أحرز 15 هدفًا خلال الفترة الماضية.

وجاء ترتيب الهدافين كما يلي:

محمد شريف - 16 هدفًا

أحمد ياسر ريان - 15 هدفًا

أشرف بن شرقي - 12 هدفًا

عمر كمال عبد الواحد - 11 هدفًا

أحمد سمير - 11 هدفًا