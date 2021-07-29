أيمن أشرف يغيب عن الأهلي للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تأكد غياب أيمن اشرف، مدافع الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة في بطولة الدوري بعدما حصل على بطاقة صفراء أمام أسوان خلال المباراة التي أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات دوري we المصري.

وحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء في مواجهة الأهلي أمام أسوان في الدقيقة 41 بعد تدخل مع لاعب أسوان.

وكان أيمن أشرف، حصل على إنذارين في مواجهتي البنك الأهلي والإنتاج الحربي، قبل أن يحصل على الكارت الثالث في مواجهة أسوان.

وينتظر الأهلي إعلان اتحاد الكرة عن الجدول الجديد لمباريات الدوري الأحد المقبل بعدما تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.