صلاح يصنع هدفا في خسارة ليفربول أمام هيرتا برلين وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة محمد مصطفى:

خسر ليفربول أمام هيرتا برلين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ضمن معسكر الريدز في المسا استعدادا للموسم الجديد.

وساهم النجم المصري محمد صلاح في الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة بالكعب لمينامينو سجل من خلالها ليفربول هدف التعادل الثاني خلال أحداث المباراة

وتعادل ليفربول خلال معسكر أمام فاكير إنسبروك النمساوي، وشتوتجارت الألماني، فيما حقق الفوز أمام ماينز الألماني بهدف نظيف، قبل خسارة اليوم.

ويتبقى لليفربول مباراتين وديتين أمام أتليتك بلباو، وأوساسونا، قبل العودة لإنجلترا لخوض مباراة نوريتش سيتي في افتتاحية مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة أساسيا، حيث جاء تشكيل ليفربول كالتالي:حراسة المرمى: كاومين كيلير، الدفاع: ترنت أرنولد، وكوناتي، وماتيب، وكوستاس تسيميكاس، الوسط: ميلنر، ونابي كيتا، وهارفي إليوت، الهجوم: محمد صلاح، وساديو ماني، ومينامينو

ويتواجد على مقاعد البدلاء 18 لاعبا أبرزهم: أدريان، وديفيز، وفان دايك، وجوميز، وتشامبرلين، وجونز، وجوتا، وروبرتسون، وويليامز، وفيليبس.

تفاصيل المباراة:

جاء الظهور الخطير الأول لليفربول في الدقيقة 15 بعد انطلاق محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة في الزاوية البعيدة أنقذها حارس الفريق الألماني، ليتابعها مينامينو ولكن كرته ذهبت بعيدا عن المرمى.

هدد بعدها ليفربول مرمى هيرتا مجددا برأسية لماني حولها الحارس لركنية.

وفي الدقيقة 21، حصل هيرتا برلين على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء تابعها سانتياجو أسكاسيبار، في المرمى مسجلا الهدف الأول للفريق الألماني، قبل أن يسقط ويتلقى العلاج بعد التحامه بحارس الريدز كيلير.

وأضاف الألماني سيردار الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 31 بشكل رائع على طريقة فان باستن بتسديد كرة من الزاوية الضيقة لتسكن شباك ليفربول.

وقلص ساديو ماني الفارق بهدف في الدقيقة 36، بعد تسديدة سكنت الشباك.

وأدرك ليفربول التعادل في الدقيقة 42، بعد تمريرة رائعة بالكعب من محمد صلاح، ليسجلها مينامينو في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ حارس هيرتا برلين الكرة أمام نابي كيتا المنفرد بالمرمى، ليتابعها صلاح وسط ضغط من الدفاع، لتعلو الكرة العارضة.

استمر ليفربول في تهديد مرمى الخصم، ولعب أرنولد ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، حولها ساديو ماني برأسه، ولكن الحارس تألق وحافظ على مرماه، من تلقى هدفا جديدًا.

وفي الدقيقة 60 أجرى يورجن كلوب عدد من التبديلات بخروج صلاح، وماني، ونابي كيتا، وميلنر.

وتقدم هيرتا برلين من جديد في الدقيقة 66، عن طريق المهاجم البديل ستيفان يوفيتيتش.

وعاد يوفيتيتش ليضيف الهدف الرابع لهيرتا برلين في الدقيقة 80، بعدما تلاعب بدفاع ليفربول ليسكن الكرة الشباك.

وقلص تشامبرلين الفارق بتسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 87 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز هيرتا برلين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.