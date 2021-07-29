الأهلي يُقلص الفارق مع الزمالك على الصدارة بثلاثية في مرمى أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا أمام نظيره أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

وتقدم الأهلي بعد مرور 22 دقيقة عن طريق لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا"، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم قلص أسوان النتيجة بهدف سجله لاعبه إيجيبتور في الدقيقة 85، قبل أن يقتل بواليا آمال أسوان في العودة بهدف ثالث للأهلي في الدقيقة 90+5.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 58 في المركز الثاني بعد خوضه 26 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر بعدما خاض 27 مباراة، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 25 في المركز 16.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث اللقاء:

بداية سريعة للاعبي الأهلي بمحاولة من محمد مجدي "أفشة"، لكن تسديدته ارتطمت بقدم لاعب أسوان لتصل سهلة في يد عمر رضوان حارس مرمى أسوان، قبل أن يسقط عمرو السولية في الدقيقة 4 بعد كرة مشتركة مع لاعب أسوان استدعت نزول الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يُستأنف اللقاء في الدقيقة 6.

واصل الأهلي سيطرته على الكرة حتى الدقيقة 10 مع تسديدة حسين الشحات من داخل منطقة جزاء أسوان، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 19 أول الكرات الخطرة لأسوان، بكرة مرتدة وصلت لعبدالعزيز موسى، لكن تسديدته مرت بعيدة عن مرمى الأهلي، ليواصل أسوان خطورته بعرضية حولها أشرف مجدي برأسه بعيدة عن مرمى علي لطفي في الدقيقة 21، ليرد الأهلي بهدف في الدقيقة 22 سجله لاعبه محمود كهربا، بعد كرة طولية وصلته من حسين الشحات.

وشهدت الدقائق التالية لهدف الأهلي محاولات من أسوان؛ لإدارك التعادل، بتسديدة في الدقيقة 28، مرت أعلى مرمى الأهلي، قبل أن يذود لاعبو الأهلي عن مرماهم في أكثر من عرضية لأسوان، قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة 30؛ لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

الأهلي عاد في الدقيقة 35 بهجمة قادها ديانج، الذي أرسل عرضية لحسين الشحات، الذي مرر لأفشة، لكن تسديدته ارتطمت بدفاع أسوان، قبل أن يحصل أسوان على ركلة حرة في الدقيقة 37 من على حدود منطقة جزاء الأهلي، نفذها عمرو الحلواني داخل منطقة جزاء الأهلي، ليسكنها أسوان هدفًا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأشهر الحكم في الدقيقة 41 البطاقة الصفراء لأيمن أشرف بعد مخالفة ضد لاعب أسوان.

وفي الدقيقة 66 أرسل علي معلول عرضية لمحمد شريف الذي حولها هدفًا ثانيًا للأهلي.

ودفع موسيماني في الدقيقة 81 باللاعب سعد سمير بدلًا من أيمن أشرف، ومحمود متولي بدلًا من محمد مجدي أفشة.

واحتسب الحكم في الدقيقة 86 هدفًا لنادي أسوان هذه المرة -بعد الرجوع لتقنية الفيديو-، بعدما سدد إيجيبتور الكرة في مرمى علي لطفي.

وفي الدقيقة 90+5 قتل بواليا أحلام أسوان في العودة بهدف ثالث، بعد تمريرة وصلته من حسين الشحات.