شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري..المارد الأحمر يضرب بثلاثية

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الخميس 29 يوليو 2021 والمؤجلة من الجولة 17، والتي استضافها ملعب بتروسبورت.

واصل الأهلي زحفه نحو صدارة ترتيب الدوري المصري بعدما حقق فوزاً مستحقاً 3-1 على مضيفه أسوان، ليقلص بتلك النتيجة الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الزمالك الى 3 نقاط.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، إلى 58 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، ومازال الفريق الأحمر يمتلك مباراة مؤجلة، بإمكانه حال فوزه بها أن يرتقي لقمة الدوري المصري، بفارق المواجهات المباشرة أمام منافسه العتيد.

في المقابل، تجمد رصيد أسوان، الذي حصد نقطة وحيدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة في الدوري المصري عند 25 نقطة، في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان.

افتتح الاهلي اهداف المباراة في الدقيقة 22 عن طريق محمود كهربا، جاء الهدف بعد ان أرسل حسين الشحات تمريرة نموذجية داخل منطقة جزاء اسوان وقابلها كهربا بالقدم اليسري على يمين الحارس عمر رضوان.

قبل أن يضيف مهاجمه محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد ان تابع عرضية التونسي علي معلول في شباك اسوان.

وأشعل أسوان المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل محترفه النيجيري إيمانويل إجبيتور هدفا في الدقيقة 85، لكن المهاجم الكونغولي الديمقراطي والتر بواليا، أنهى آمال أصحاب الأرض في الحصول على نقطة التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا الهدف، واصل بواليا هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدف فوز الأهلي على الإنتاج الحربي يوم الأحد الماضي.

كان الاهلي قد حقق فوزاً صعباً في الوقت القاتل على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتها يوم الاحد الماضي بفضل هدف البديل “والتر بواليا” في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، والتي أقيمت على ستاد السلام لحساب الجولة 24 في الدوري المصري.

وغاب عن صفوف الأهلي اليوم أمام أسوان ست لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020، الى جانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري المصري.

على الجانب الآخر يصارع أسوان من أجل النجاة من الهبوط الى دوري الدرجة الثانية حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن البنك الاهلي صاحب المركز الخامس عشر.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين في الدوري المصري بالجولة الـ 20 قد شهد فوزاً عريضاً للأهلي بثلاثية نظيفة، سجل جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجي في المباراة التي أقيمت يوم 17 أغسطس 2020 على ستاد القاهرة الدولي.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري