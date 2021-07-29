الميركاتو الصيفي 2021 | أهلي جدة يقدم لاعبه المقدوني جياني أليوسكي بطريقة فريدة

كشف نادي أهلي جدة السعودي عن صفقته الجديدة خلال الميركاتو الصيفي 2021 المقدوني “جياني أليوسكي” بطريقة فريدة من نوعها.

وظهر الظهير الأيسر المقدوني في مقطع فيديو بدأه بتحية جماهير نادي الأهلي السعودي، وقال أليوسكي بعدها “جماهير الأهلي، عائلة الأهلي، إنه يوم مميز، لأنه عيد ميلاد الرئيس ماجد النفيعي (رئيس نادي أهلي جدة) وإنه يوم مميز أيضاً بالنسبة لي “.

وتابع ظهير أيسر ليدز يونايتد السابق في مقطع الفيديو “إنه يوم مميز بالنسبة لي لأنني وقعت في يوم عيد ميلاد الرئيس، أتمنى لك يوماً سعيداً مع عائلتك، أنا متحمس لبداية رحلتي الجديدة، أراكم قريباً في جدة “.

يذكر أن المقدوني جياني أليوسكي الذي يمكنه اللعب كظهير أيسر وكذا جناح أيسر لعب في الموسم الماضي مع ليدز يونايتد تحت قيادة المدرب المخضرم مارسيلو بيلسا ما مجموعه 45 مباراة، سجلها خلالها 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.